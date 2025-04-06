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Bakan Tekin: CHP'nin Darbe Sicili Arşivlerde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'cunta yönetimi' diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 19:29, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 19:31
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Bakan Tekin: CHP'nin Darbe Sicili Arşivlerde

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve meşru hükümete yönelik "cunta yönetimi" iftirasının sadece siyasi nezaketsizlik değil, demokrasiye yönelmiş açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Tekin, bu söylemin sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski vesayet zihniyetinin bugünkü izdüşümü olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, milletin 27 Mayıs'ı da 12 Eylül'ü de 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O karanlık dönemlerde darbecilerin önünde saf tutan, tankların gölgesinde siyaset yapanlar belliydi. Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'cunta yönetimi' diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır.

Bugün aynı CHP, bağımsız yargıyı hedef alarak yeni bir vesayet düzeni kurmanın peşindedir. Mahkeme kararlarını tanımayan, hakimi beğenmeyince adaleti çiğneyen bu anlayış, aslında milletin seçtiklerine değil, milletin kendisine düşmanlık etmektedir. CHP, darbelerle güç devşirmiş, vesayetle iktidar aramış bir partidir. Bugün de o karanlık geçmişin alışkanlıklarıyla, halkın iktidarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ancak artık o devirler geride kalmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu millet bir daha ne darbecileri affeder ne de onlara selam duranları görmezden gelir. Bu topraklarda artık ne vesayet tutar ne de iftira işler. Bu ülkede söz de karar da gelecek de milletindir."

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