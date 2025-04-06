O ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 19:53, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 20:06
Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.