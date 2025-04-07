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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:26, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:32
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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ketenci hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, suç örgütü elebaşı İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, söz konusu suçların hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiğinin, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ve tanık beyanlarından tespit edildiği belirtildi.

Örgüt kurucu ve yöneticisinin, örgüt bünyesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu olacağı aktarılan yazıda, bu kapsamda İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç örgütü kurma", "yönetme", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılık", "irtikap", "suç gelirlerini aklamak", "haksız mal edinme" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Ketenci'nin örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ve örgüt elebaşı İmamoğlu'na bağlı hareket ettiği, soruşturma dosyasındaki mevcut Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen tevdi raporuna göre ise Ketenci'nin İBB ve iştirakleri olan Kültür AŞ ile Medya AŞ'den, yetkilisi olduğu şirketler üzerinden ihale yapılmaksızın usulsüz işler alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına sebep olduğu belirtildi.

Şüphelinin haksız olarak elde ettiği kazancı, muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle akladığı ve örgüte bu yöntemle haksız kazanç sağladığı aktarılan yazıda, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ile tanık beyanlarının belirtilen bulguları desteklediği ifadesi yer aldı.

Yazıda, örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem birliği içerisinde hareket eden Ketenci'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilerek, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.

Zanlı, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli Ketenci, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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