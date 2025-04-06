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Kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 22:49, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 23:11
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Kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü

Gökpınar köyü sınırlarındaki Karakışla mevkisinde ormanlık alanda çalışan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına, kesim sırasında ağaç parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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