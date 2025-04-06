Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Türkiye ve BAE'yi ziyaret edecek
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 23:22, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 23:23
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. BAE, eş-Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.