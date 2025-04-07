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CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri tamamlandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:23, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:31
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CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi.

Parti içi muhalefet ağır yenilgi aldı. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçildi.

Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı.

Özel'in 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde ise ilk sırada Özgür Sağlam yer aldı.

Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı.

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

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