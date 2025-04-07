Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılında 170 araçlık kortej

Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
9 günlük tatil sonrası zil yeniden çalıyor
9 günlük tatil sonrası zil yeniden çalıyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılında 170 araçlık kortej

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:31, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:32
Yazdır
Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılında 170 araçlık kortej

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip ve 30 ekip aracı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ve 30 ekip aracıyla 8 zırhlı araçtan oluşan kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandı.

Havada bir polis helikopterinin de eşlik ettiği kortejdeki motosikletlerde Türk bayrağı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bayrakları yer alırken, ekip araçlarının önlerine de Türk bayrakları asıldı.

Vatandaşlar polislere destek verdi

Sirenler eşliğinde yola çıkan kortej, Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na geldi.

Motosikletli ekipler burada Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alana sıralandı.

Güzergah boyunca korteji gören vatandaşlar ve araçlardaki sürücüler cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Bazı vatandaşlar alkışlayarak bazıları ise araçlarının kornalarına basarak polislere destek verdi. Sultanahmet'teki yerli ve yabancı turistler de polislerin Polis Haftası'nı kutladı, fotoğraf çektirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber