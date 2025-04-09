İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İklim Kanunu Teklifi'nin Çevre Komisyonunda ciddi bir müzakere ve değerlendirme sürecinden geçirilmediğini ve alelacele Genel Kurul'a getirildiğini savundu.

Özdağ, teklifin günü kurtarmak için hazırlandığını ve teklif metninde kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarının muğlak bırakıldığını öne sürdü.

Kanun teklifinin adının "iklim" olduğunu ancak iklimle alakalı olmadığını ileri süren Özdağ, "Bu kanun düzenlemesi 'Dünyada ve özellikle ülkemizde hazır iklim de değişirken biz buradan nasıl para kazanırız?' düzenlemesidir." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İklim Kanun Teklifi'nin daha çok ticari çıkarlara hizmet edeceğini, iklim değişikliğiyle mücadele edemeyeceğini savundu.

Türkoğlu, "Asıl yapılması gereken yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, ormansızlaşmanın önüne geçmek ve doğanın kendini yenilemesini desteklemektir." dedi.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlığın geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldiğini, Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin iklim değişikliğini en derinden hisseden ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yüksel, İklim Kanunu Teklifi'nin kamu kurumlarından özel sektöre, bireylerden yerel yönetimlere kadar herkesin sorumluluklarını belirleyen bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Kamu kurumları ve özel sektör kadar vatandaşların da bilinçlenmesi ve farkındalık kazanmasının iklim değişikliği ile mücadelede başarıya ulaşmanın temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarımızda çevre bilincini arttıracak dersler ve projeler geliştirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin bilinçli bireyler olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. İklim değişikliği, yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında derin etkileri olan bir krizdir.

Eğer, bugün gerekli yasal düzenlemeleri yapmazsak, ilerleyen yıllarda iklim değişikliğinin etkileri ile başa çıkmak çok daha maliyetli ve zor olacaktır. Tarımsal üretimde yaşanan kayıplar, gıda güvenliğimizi tehdit etmekte, aşırı hava olayları milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu yasa, ülkemizin hem ekonomik, hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için hayati öneme sahiptir. İklim değişikliği ile mücadelede yasalar ve düzenlemeler olmadan ilerlemek mümkün değildir."

İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çeken Yüksel, küresel ölçekte yürütülen iklim politikalarına uyum sağlamanın Türkiye'nin dış ticarette ve uluslararası finans mekanizmalarında avantajlı konuma geçmesini sağlayacağını söyledi.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, İklim Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Yasanın yüksek tahribat yaratan maden faaliyetlerini meşrulaştırdığını ileri süren Kordu, "Bu yasa teklifinde bilimsel veriler yok sayılmış, akademik ve toplumsal paydaşların uyarıları dikkate alınmamıştır." dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, kanun teklifinin hazırlık sürecinde konunun paydaşlarının dinlenmediğini savundu.

Kanunun amacının iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak olmasına karşın teklifte somut adımların yer almadığını anlatan Gündoğdu, "İklim değişikliğini gerekçe göstererek kirletici faaliyetleri icra eden şirketlerin servetine servet katmasına asla izin verilemez. Toplumun geniş kesimlerinin çıkarını savunmaktan ve korumaktan uzak bu kanun teklifleriyle sermaye sahiplerine daha fazla karlılık sunulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit olarak tüm dünyada ve Türkiye'de artarak etkisini gösterdiğini belirtti.

İklim değişikliğinin artık sadece bilimsel raporlarda yer alan bir tehdit değil, günlük hayatı doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline geldiğini vurgulayan Debgici, şunları kaydetti:

"Türkiye, iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer almaktadır. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli verilerine göre sıcaklık 1,5 dereceyi aşarak kuraklık, orman yangınları ve aşırı hava olaylarını daha sık hale getirmiştir. Dünyamız gerçekten iklim kriziyle mücadele edilmesi gereken bir yer haline gelmiştir. Bu kapsamda, görüşülmekte olan İklim Kanunu, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ve yeşil büyümeye ulaşmasını sağlayacak yasal zemini oluşturacak, sektörel dönüşümü hızlandıracak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu şekilde uygulanmasının güvence altına alacaktır."

Kanun teklifinin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olduğuna işaret eden Debgici, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğiyle mücadelede etkili politikalar geliştirmemizi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamızı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak bir çerçeve sunacaktır. İklim kanunu aynı zamanda yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracak, yeni iş alanları yaratacak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşlanabilir bir dünya bırakmamızı mümkün kılacaktır."

İklim kriziyle mücadele etmek için artık zaman kalmadığının altını çizen Debgici, "Her birimiz bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almalı ve gelecek nesillere karşı olan görevimizi yerine getirmeliyiz. Kanunu desteklemek sadece bugünü değil, yarını da kurtarmanın anlamına gelecektir." diye konuştu.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.