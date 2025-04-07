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Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı

İstanbul Bakırköy'de polis ekiplerine silahla ateş eden motosikletli 2 kişi, polisin uzun süren takibi sırasında Fatih'te kaza yaptı. Kendilerini takip eden ekiplere ateş etmeye devam eden saldırganlar, polis tarafından yaralı olarak yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:37
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Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı

Olay, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görev yapan ekipler çevreden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Adrese ulaşan ekipler, 17 yaşındaki M.F.Y. ve 20 yaşındaki S.Z. olduğu belirlenen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler, ekiplere ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise şüphelilerin peşine düştü. Ekiplerin takibi sırasında motosiklet kullanan saldırganlar, Fatih Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli'ne yakın bir noktada kaza yaptı.

SALDIRGANLAR YARALI OLARAK YAKALANDI

Kaza sonrası yere düşen şüpheliler yaralanırken, S.Z. polis ekiplerine ateş etmeye devam etti. Polis ekipleri ise şüphelilere karşılık verdi. Saldırganlar bir süre sonra yaralı olarak etkisiz hale getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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