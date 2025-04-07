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Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekliyor. Marmara, Ege ve birçok bölgede yağışlı hava hakim olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:37, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:39
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Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. İşte 7 Nisan 2025 hava durumu detayları.

Yağışlı Bölgeler ve Beklentiler

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, diğer yerlerde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Kıyı Ege, Manisa ve bazı doğu illerimizde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar Tahminleri

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) tahmin ediliyor.

Hava Durumu Detayları

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

  • Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (5°C)
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (9°C)
  • Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (3°C)

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava devam ediyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (20°C)
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (19°C)
  • Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (15°C)

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken Batı Akdeniz'de aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • Adana: Çok bulutlu. (24°C)
  • Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. (19°C)
  • Hatay: Çok bulutlu. (24°C)

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin genelinde çok bulutlu hava hakim. Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (16°C)
  • Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (17°C)
  • Konya: Çok bulutlu. (18°C)

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakimken, gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

  • Bolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (17°C)
  • Karabük: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (19°C)
  • Sinop: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. (14°C)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

  • Amasya: Parçalı ve çok bulutlu. (23°C)
  • Rize: Parçalı ve çok bulutlu. (21°C)
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. (17°C)

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ardahan, Kars, Erzurum gibi illerde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

  • Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (10°C)
  • Kars: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (12°C)
  • Malatya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. (21°C)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Adıyaman: Çok bulutlu. (21°C)
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (22°C)
  • Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (21°C)

Bölgeler arasında değişen hava koşulları günlük aktivitelerinizi planlamadan önce göz önünde bulundurulmalıdır. Yağışların yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması önerilir.


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