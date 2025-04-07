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Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!

Ülkemizdeki soğuk hava ve don olayları limon ihracatını etkiledi. Ticaret Bakanlığı, arz güvenliğini sağlamak amacıyla ihracatı durdurma kararı aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 08:19, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 08:21
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Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!

Ticaret Bakanlığı, ülkede yaşanan soğuk hava ve don olayları sonrası, limonda yurt içi arz ve talep dengesinin korunabilmesi amacıyla limon ihracatının durdurulduğunu açıkladı. Bu karar, özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerinde görülen don olaylarına bağlı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde alındı. Limon ihracatının durdurulması, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Piyasa koşulları yakından izlenecek ve ihtiyaç duyulursa ilave tedbirler alınacaktır.

Bakanlığın Açıklaması

Son dönemde ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alınmıştır.

Gıda Arz Güvenliği

Bilindiği üzere, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle, tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Ticaret Bakanlığımızca kullanılmaktadır.

Alınan Tedbirler

  • Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde limon ihracatının geçici süreyle durdurulması.
  • Piyasa şartlarının yakından takip edilmesi ve gerekli ilave tedbirlerin değerlendirilmesi.

Önümüzdeki dönemde de Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi, kararlılıkla başvurulacaktır.

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