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Üç Aydır Rektör Ataması Bekleyen Üniversiteler!

11 devlet yükseköğretim kurumu, Cumhurbaşkanlığı Makamından Rektör atamalarının yapılmasını bekliyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 14:00, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 09:31
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Üç Aydır Rektör Ataması Bekleyen Üniversiteler!

Bilindiği üzere, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Rektör atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. İlgili Kararnameye ekli üç sayılı cetvele göre Rektörlerin görev süresi dört yıl olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, görev süresi dolan Rektörlerin yeniden atanması veya yerine atama yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak başvurular alınmaktadır.

2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar"ın 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim Kurulu, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayının/adaylarının tamamını; şartları taşıyıp taşımadığı, lisans, lisansüstü eğitim mezuniyetleri, akademik unvanlarını aldığı tarihler ve atamaları, bulundukları idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyaları yönlerinden bir raporlama yaparak Cumhurbaşkanlığına sunar. Ayrıca yeniden atanmak isteyen rektörlerin Yükseköğretim Kurulunca belirlenen kriterlere göre oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığına sunulur." hükmünde yer alan hususlara ilave olarak Yükseköğretim Kurulunca başvuru yapan Profesörlere mülakat yapılarak, öneriler Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmaktadır.

Bu sürecin aday sayısına bağlı olarak belirli bir zaman dilimini alması oldukça makuldür. Ancak, zaman zaman bu atamaların oldukça gecikmesi üniversitelerdeki tüm işleyişi de durma noktasına getirmektedir.

Bu duruma örnek vermek gerekirse; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 29 Kasım 2024 tarihinde duyurusu yapılan Pamukkale Üniversitesi ile 27 Aralık 2024 tarihinde duyurusu ilan edilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi uzun bir süredir Rektör atamalarının yapılmasını beklemektedir.

Özellikle, ikinci dönemi sona eren Rektörlerin yani sekiz yılı tamamlayacak olanların yeniden atanma ihtimali de bulunmadığı için üniversiteye dair uzun vadeli işleri ötelemekten başka şansları bulunmamaktadır. Bu durum haliyle günü kurtarmakla geçen zaman anlamına gelmektedir.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı Makamının aylardır bekleyen Rektör atamalarını yoğun gündemi arasına almasının isabetli olacağını dikkatlerine arz ediyoruz!


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