Öğrenci İlgisinin Azalması Gerekçesiyle Öğretim Üyesinin İlişiği Kesilir Mi?

Kararda, üniversitenin öğrenci sayısındaki düşüş ve ders ihtiyacındaki azalma gerekçesiyle sözleşme yenilememe tasarrufunun hukuka uygun olduğu belirtildi.

Dava sürecinde, öğretim üyesi, sözleşmesinin yenilenmemesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak ilk derece mahkemesi ve ardından Bölge İdare Mahkemesi, davacının istihdam edilmesine yönelik bir zorunluluk bulunmadığına hükmetti. Kararı temyize taşıyan öğretim üyesinin başvurusu, Danıştay tarafından da reddedilerek yerel mahkeme kararları onandı.

Bu karar, vakıf üniversitelerinde çalışan sözleşmeli akademisyenler açısından önemli bir içtihat niteliği taşıyor. Zira yüksek yargı, sözleşme yenilenmemesi durumunda, idarenin takdir yetkisinin geniş olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2023/3966

Karar No : 2024/6206

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, hizmet sözleşmesi ile doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin 30.06.2021 tarihinde sona erdiğinden bahisle yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının belirtilmesi üzerine yapılan Mahkemenin Ara kararına cevaben; Programdaki öğrenci sayısının ve kontenjanın doluluk oranının yıllar itibarıyla azaldığı, davacının lisansta ve lisansüstünde mezun olduğu bölüm itibarıyla görev yaptığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında güz ve bahar dönemlerinin her birinde verilebileceği (her dönem için en az 3 ders) en az 10'ar saati dolduracak dersin olmadığının belirtildiği; davacının istihdamına ihtiyaç kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Mahkemenin, İdarenin yerine geçerek, dava konusu işlemin nedenini değiştirdiği, hizmetine ihtiyaç duyulmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 05/12/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



