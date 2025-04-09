Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da gerileme yaşandı. Benzine 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 17:48, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 18:25
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere **2 lira 24 kuruş** indirim geldi.
Güncel Benzin Fiyatları
Benzinin litresi, İstanbul'da **46 lira 83 kuruş**, Ankara'da **47 lira 40 kuruş**, İzmir'de ise **47 lira 75 kuruş**a satılıyor.
4 Yılın En Düşük Seviyesinde
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü. Brent petrol, **60 dolar** sınırına kadar gerileyerek son **4 yılın en düşük seviyesinde** seyrediyor.