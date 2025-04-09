Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere **2 lira 24 kuruş** indirim geldi.

Güncel Benzin Fiyatları

Benzinin litresi, İstanbul'da **46 lira 83 kuruş**, Ankara'da **47 lira 40 kuruş**, İzmir'de ise **47 lira 75 kuruş**a satılıyor.

4 Yılın En Düşük Seviyesinde

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü. Brent petrol, **60 dolar** sınırına kadar gerileyerek son **4 yılın en düşük seviyesinde** seyrediyor.