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İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Gözaltı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında örgütün elebaşı da bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 09:34, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 09:35
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İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahlı tehdit", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi suçlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında örgütün lideri olduğu iddia edilen U.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik ecza hap, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Operasyon kapsamında, emniyet güçleri geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. İzmir'in farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan baskınlar, suç örgütünün faaliyetlerini durdurmayı hedefliyordu. Yakalanan şahısların suç geçmişi incelenirken, ele geçirilen malzemeler de adli incelemeye alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

  • 2 Tabanca
  • 2 Şarjör
  • 23 Sentetik Ecza Hap
  • 116 Fişek
  • 203 Bin 800 Lira

Bu operasyon, İzmir'de suçla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve halkın güvenliği için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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