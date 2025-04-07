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Gaziantep'te 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Olayı Gündemde

Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan baba ve üvey anne hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 09:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 09:36
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Gaziantep'te 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Olayı Gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te iki yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba ve üvey anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğa şiddet" başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin ardından Gaziantep İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle birlikte koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulandı. Çocuğuna şiddet uygulayan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği, mağdur çocuğun ise devlet korumasına alındığı bilgisi verildi.

Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

Açıklamada, bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde şiddet görüntülerine yönelik erişim engeli talebinde bulunulduğu belirtildi. Ayrıca hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunularak, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakından takip edileceği ifade edildi.

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