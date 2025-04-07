Dolar 38 TL'nin altına geriledi
Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 37,99 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 17:58, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0130
|38,0140
|37,9970
|37,9980
|Avro
|41,8710
|41,8720
|41,6440
|41,6450
|Sterlin
|49,2900
|49,3000
|48,6100
|48,6200
|İsviçre frangı
|44,5300
|44,5400
|44,1400
|44,1500
|ANKARA
|ABD doları
|37,9830
|38,0630
|37,9670
|38,0470
|Avro
|41,8310
|41,9110
|41,6040
|41,6840
|Sterlin
|49,2300
|49,4400
|48,5500
|48,7600