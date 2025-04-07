Dolar 38 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0130 38,0140 37,9970 37,9980 Avro 41,8710 41,8720 41,6440 41,6450 Sterlin 49,2900 49,3000 48,6100 48,6200 İsviçre frangı 44,5300 44,5400 44,1400 44,1500 ANKARA ABD doları 37,9830 38,0630 37,9670 38,0470 Avro 41,8310 41,9110 41,6040 41,6840 Sterlin 49,2300 49,4400 48,5500 48,7600