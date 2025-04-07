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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 18:42, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 18:41
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 131,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından haftanın ilk işlem gününde sert satışlar görülmesi sonrasında endişelerin bir nebze azalmasıyla ilk başta görülen derin satış baskısı günün ilerleyen saatlerinde azaldı.

Gün içinde yüzde 3,5 üzerinde değer kaybederek 9 bin seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi kayıplarını telafi ederek 9 bin 400 puanın üzerine çıktı.

Dünya borsalarındaki sert satış baskısında da azalma görüldü. Gün içinde Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 10'un üzerine çıkarken bu kayıplar daha sonra yüzde 2,5 seviyelerine geriledi.

New York borsası da güne yüzde 3,5'in üzerinde değer kaybıyla başlamasına karşın şu dakikalarda S&P 500 endeksinde yüzde 0,1 civarında yükseliş, Dow Jones endeksinde ve Nasdaq endeksinde yüzde 2 civarında değer kaybı görülüyor.

Asya tarafında da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 kayıpla, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 13,2 düşüşle kapandı.

75 bin doların altına gerileyen Bitcoin de daha sonra 78 bin dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt için de hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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