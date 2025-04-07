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Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, son küresel gelişmelere değinerek, ekonomideki son çalkantıların kalıcı olmadığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 10:58, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 11:06
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Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, tarımda Türkiye'nin dünyadaki yerini belirterek, tarıma doğrudan, dolaylı ve finansal açıdan sağlanan desteklere dair bilgi verdi. Bakan Şimşek, son küresel gelişmelere değinerek, ekonomideki son çalkantıların kalıcı olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Tarımda Dünya Sıralaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da IV. Tarım Orman Şurası "Tarım Ekonomisi Atölyesi" programında konuşma gerçekleştirerek "Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi ve Avrupa'da ilk sıradayız." dedi.Bakan Şimşek, toplantıda tarımla ilgili çalışmaları aktararak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomi koşullarını ve dünyada yaşanan gündemin etkisini değerlendirdi.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

"ENFLASYON NET BİR ŞEKİLDE DÜŞÜYOR"Mehmet Şimşek, "Enflasyon net bir şekilde düşüyor. Enflasyonu 2027'de tek haneye indirme hedefimiz var." diyerek, enflasyonun 2024'te yüzde 24'e, 2025'te yüzde 12'ye, 2016'da da tek haneye gerilemeyi planladıklarını ve piyasa beklentilerinin de bu rakamlara yakınlaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK"Bakan Şimşek, "Dünyada borcun milli gelire oranı yüzde 328. Türkiye'de hanehalkı, şirketlerin, finans sektörünün ve devletin milli gelire oranı yüzde 93. Türkiye burada da avantajlı. Bizim büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Gümrük Vergisinin Etkisi ve Küresel Ticaret

Bakan Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde Türkiye'nin görece daha az etkileneceğini belirterek; Türkiye'nin ihracatının çoğunu yakın ve dost ülkelerle gerçekleştirdiğini ifade ederek "Ekonomideki son çalkantılar kalıcı değil." açıklamasında bulundu.Mehmet Şimşek, dünyada yaşanan yeni ticaret ortamını şu sözlerle dile getirdi:Dünyada dengeler değişiyor bunun yansımaları bize belirsizlik, oynaklık ve daha karmaşık bir küresel makro arka planla bizleri karşı karşıya bırakıyor. Dünyada ticarette ciddi bir artan korumacılık var. Küresel finansal kriz sonrası korumacılık tedbirlerinde ciddi artış var. Bugün korumacılık yeni normal diye addedilebilir noktaya gelmiş durumda.Eğer korumacılık bu şekilde devam ederse neredeyse Almanya, Fransa büyüklüğü kadar küresel hasılada düşüş öngörülüyor. Küresel ticaret, küresel büyümenin ana motorlarından bir tanesidir.

Faiz ve Borç İlişkisi

Dünyada faiz düşükken borcunuz yüksekse belki etkisi sınırlı oluyor ama faizin yüksek seyrettiği, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde dünya büyük bir borç yükü ile karşı karşıyaysa bu küresel ekonomiyi aşağı çeker.

Türkiye'nin Borçluluğu

"TÜRKİYE'NİN BORÇLULUĞU DÜŞÜK"Dünyada borcun milli gelire oranı yüzde 328. Türkiye'de hanehalkı, şirketlerin, finans sektörünün ve devletin milli gelire oranı yüzde 93. Türkiye burada da avantajlı. Bizim büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum.

Kadınların İş Gücüne Katılımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMITürkiye'de maalesef çok hızlı bir yaşlanma olacak. Doğurganlık oranı hızlı düştü. Ciddi bir dezavantajımız oluştu mu? Henüz değil. Bizim 20 yıllık nüfus anlamında avantajımız var. Doğurganlık oranı düştüyse de çalışma çağındaki nüfusun artışı devam edecek.Türkiye'de nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı bize benzer ülkelere göre düşük, yüzde 36 civarında. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 67 civarında. Biz reform yaparak, güçlü destekler vererek inanıyorum ki önümüzdeki dönemde kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye'de de OECD seviyelerini yakalayacak.

Dezenflasyon Dönemi

Ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olduğumuz ortada ama önce enflasyonu kontrol altına aldık, kontrol dönemiydi, 2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik.

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