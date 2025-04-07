Suriye lideri Şara, Türkiye'ye geliyor
Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 11:11, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 11:12
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye geçiş döneminin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BAE, Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Şara, geçen şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.