Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi açıklandı

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, bazı ülkelerin buna karşılık misillemelerinin ardından Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) yükselişe geçti.

5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 377 baz puana yükseldiği açıklandı. Bu rakamla CDS son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Kredi Risk Primi (CDS) nedir?

Bir ülkenin risk primi, o ülkenin borçlanma maliyetlerinin, genellikle ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli yatırım araçlarına kıyasla ne kadar daha yüksek olduğunu gösterir. Bu gösterge, o ülkenin ekonomik, politik ve finansal risklerine göre yatırımcıların talep ettiği ek getiri oranını yansıtır.

Gelişmekte olan ülkelerde, siyasi belirsizlikler, ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve döviz kuru riski gibi faktörler, daha yüksek risk primi talebine yol açar. Bu nedenle, bir ülkenin risk primi, yatırımcıların o ülkenin borçlanma araçlarına yatırım yaparken hissettikleri risk düzeyini ölçer.