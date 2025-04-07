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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri, Çin gibi bazı ülkelerin tarife misillemeleri, ticaret savaşları riski Türkiye'nin kredi risk priminin yükselmesine neden oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 11:24, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 11:25
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi açıklandı

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, bazı ülkelerin buna karşılık misillemelerinin ardından Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) yükselişe geçti.

5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 377 baz puana yükseldiği açıklandı. Bu rakamla CDS son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Kredi Risk Primi (CDS) nedir?

Bir ülkenin risk primi, o ülkenin borçlanma maliyetlerinin, genellikle ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli yatırım araçlarına kıyasla ne kadar daha yüksek olduğunu gösterir. Bu gösterge, o ülkenin ekonomik, politik ve finansal risklerine göre yatırımcıların talep ettiği ek getiri oranını yansıtır.

Gelişmekte olan ülkelerde, siyasi belirsizlikler, ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve döviz kuru riski gibi faktörler, daha yüksek risk primi talebine yol açar. Bu nedenle, bir ülkenin risk primi, yatırımcıların o ülkenin borçlanma araçlarına yatırım yaparken hissettikleri risk düzeyini ölçer.

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