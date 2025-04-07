BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri fırtına ve sağanak nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 11:50, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 11:51
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinden seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.