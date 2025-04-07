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Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, cezaevlerindeki arama prosedürleri ve yargının bağımsızlığı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 11:58, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 12:29
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

CHP Genel Başkanının Çağrısı Sonrası Gösteriler

İstanbul'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu adli soruşturmalar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının sokak çağrısı sonrası bir takım gösteriler söz konusu oldu.Burada tabii adliyeye intikal eden konular oldu ve bu gözaltılar içerisinde genç kardeşlerimizin olduğunu da biliyoruz.Bu anlamda bir kısım gençlerle alakalı tahliye kararları da verilmişti ama şu anda tutukluğu devam eden kişiler var. Tabii bunların değerlendirilmesini yapacak olan Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili Sulh Ceza hakimlikleri.

Yargı Sürecinin Takibi

Kişilerin o olaylardaki rolü ve oradaki şiddet kullanımı ile alakalı kanuna aykırlıklar olup olmadığını değerlendirecek olan elbette ki tarafsız ve bağımsız yargımızdır.Bu konuda o her bir kişi bakımından bu dosyalar incelenecektir. Bu dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir.Dolayısıyla biz şu anda onlarla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili olarak tamamen yargının bu sürecini takip etmek durumundayız. Bizim yargıya müdahale edip şu kişileri tutuklayın bu kişileri serbest bırakın demek gibi bir yetkimiz yok.

"Usule Aykırı Arama Diye Bir Durum Söz Konusu Olamaz"

Bir kere bizim mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine dair ve ceza güvenlik tedbirlerine ilişkin kanunlarımız var, yönetmeliklerimiz var.Bu yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Tabii bu bütün dünyada geçerli olan detaylı arama dediğimiz, birilerinin çıplak arama şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz.Burada özellikle cezaevlerinin güvenliği bakımından hem oradaki hükümlü ve tutukluların güvenliği bakımından hem de cezaevlerine yasak madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa cezaevi idaresine böyle bir detaylı arama yetkisi verilmiştir.Ama bu yetki kullanılırken elbette ki bu bir istisnai yetkidir. Detaylı arama bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir.Detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması ve kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması dolayısıyla her türlü mahremiyete ilişkin tedbirler alınarak bu detaylı aramalar yapılır ve bu detaylı arama bir istisnai durumdur.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Ceza infaz kurumlarındaki kişiler devlete emanettir. Bu çerçevede 109. maddemiz açık, cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına idame ettiremeyeceklerle ilgili 16. maddede belli. Adli tıp kurumu'ndaki rapora göre adli kontrol kararı verilebilir.

Ön muayene yapıldı, hastaneye sevk edildi, yine oradaki heyetin kararıyla cezaevine geri alındı. Şikayetler devam edince kampüsteki muayeneleri yapılmış Adli Tıp'a sevki yapılmıştır. Verilen rapora göre, bir karar verilecektir.

Yargı bağımsızdır, tarafsızdır, dosyaya göre delillere göre karar verir.

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