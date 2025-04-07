Darüşşafaka'da Tam burslu eğitim için başvurular başladı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı Giriş Sınavı'nı 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 42 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Sınava, anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve 2024-2025 eğitim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

Darüşşafaka'nın Eğitimde Fırsat Eşitliği Misyonu

1863'ten bu yana Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla çocukların yaşamını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrencilere 5. sınıftan başlayarak tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim imkanı sunuyor.

Sınav Başvuru Detayları

Son Başvuru Tarihi: 20 MayısSınav başvuruları, www.darussafaka.org adresi üzerinden online olarak veya Darüşşafaka Ortaokuluna bizzat başvuru yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Başvuru için gerekli belgelerin 20 Mayıs 2025 Salı gününe kadar elden ya da posta yoluyla okula ulaştırılması gerekiyor.

Sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, barınma, beslenme, sağlık, kıyafet ve kırtasiye gibi tüm ihtiyaçları Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Mezunlar; İngilizceye hakim, en az bir müzik aleti çalabilen, sporla ilgilenen, akademik olarak güçlü ve entelektüel yönden gelişmiş bireyler olarak üniversiteye adım atıyor. Darüşşafaka, üniversite hayatında da mezunlarına bursla destek vermeyi sürdürüyor.

Türkiye Genelinde Sınav Merkezleri

Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yapılacak. Diğer illerden sınava katılacak ancak ulaşım masrafını karşılayamayacak öğrencilere de destek sağlanacak.

Darüşşafaka'da öğrenciler; STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm, robotik, VR-AR ve 3D yazıcı teknolojileri gibi çağdaş alanlarda eğitim alıyor. Okulda 70'e yakın yetenek atölyesi bulunuyor ve öğrencilerin kişisel yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri destekleniyor.

Öğrenci Kapasitesinin Arttırılması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, öğrenci sayısının 1.000'i aştığını belirterek Maslak'taki kampüsün yeniden inşa edildiğini ve kapasitenin kademeli olarak 1.500 öğrenciye çıkarılacağını söyledi. Arpacı, "Bu süreçte özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerinin desteği çok önemli. Sınav koşullarımıza uyan öğrencileri yönlendirerek onların hayatlarını değiştirmelerine vesile olabilirler" dedi.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları





. T.C. vatandaşı olması

. Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

. Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

. 2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması





Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

. Nüfus cüzdanı fotokopisi

. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

. Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

. Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

. Başvuru formu (doldurulmuş)

. İkametgah belgesi (E-devletten temin edilebilir.)



