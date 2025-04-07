2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı

2024'te en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu: Listede sadece 4 Avrupa ülkesi var! Otomobil pazarında kıyasıya rekabet yaşanırken, araç satışları da ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Satın alım gücü günden güne zayıflarken, elektrikli otomobiller ise revaçta. İşte 2024'te en çok otomobil satışı yapılan ülkeler.

Otomotiv Sektöründeki Değişimler

Otomotiv sektörü son birkaç yılda oldukça karışık. Üreticiler artık elektrikli otomobillere odaklanırken, yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip araçlara veda ediliyor.Öte yandan tüketiciler açısından da her geçen yıl daha zorlu hale geliyor. Satın alım gücü çoğu ülkede düşerken, fiyatların da artması buna büyük etki yaratıyor. Peki ülkelere göre otomobil satışları ne durumda?

Analiz ve Araştırma Sonuçları

Motor1'de otomotiv endüstrisi pazarlama analisti olarak çalışan Felipe Munoz, JATO Dynamics ve diğer kaynaklardan 108 pazardan veri toplayarak en çok hangi ülkede otomobil satıldığını araştırdı.Söz konusu listenin ilk 10 sırasında Türkiye yer almazken, Avrupa'dan ise sadece 4 ülke listeye girebildi. Yani tahmin edildiği üzere asıl satışlar daha gelişmiş ülke ve nüfusu fazla olan yerlerde gerçekleşti. Peki bu ülkeler hangileri?

Dünyanın En Büyük 10 Otomotiv Pazarı

Çin - 23,57 milyon adet (+%8)

ABD - 16,09 milyon adet (+%3)

Hindistan - 4,84 milyon adet (+%3)

Japonya - 4,38 milyon adet (-%8)

Almanya - 3,09 milyon adet (0%)

Brezilya - 2,48 milyon adet (+%14)

Birleşik Krallık - 2,31 milyon adet (+%3)

Fransa - 2,09 milyon adet (-%2)

Kanada - 1,86 milyon adet (+%9)

İtalya - 1,76 milyon adet (0%)

Bu büyük pazarlardan yalnızca Japonya ve Fransa negatif sonuçlar kaydederken, İtalya ve Almanya önceki yıla benzer hacimlerini korudu. Asya ülkesi (Japonya), hacimlerinde %8'lik bir düşüş yaşadı ve tarihsel olarak üçüncü sırada yer aldığı konumu Hindistan'a kaptırdı. Yeni başrol oyuncusu olan Hindistan, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi olgun pazarlarda satışlarını artırmak için mücadele ediyor.

Brezilya'nın Büyümesi ve Rusya'nın Toparlanması

Öte yandan listede ilk 10'da Brezilya, yıllık bazda en büyük büyümeyi gösteren pazar oldu: Hacim, 2023'teki 2,18 milyon birimden geçen yıl 2,48 milyon birime yükseldi.İtalyan analiste göre, otomobil kredilerindeki finansal durumun iyileşmesi ve Çin'den daha fazla seçeneğin piyasaya girmesi Brezilya pazarını canlandırdı. %14'lük artış sayesinde Brezilya, Birleşik Krallık'ı geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi.Bu sırada, Rusya üç yıl önceki Ukrayna işgalinin ardından büyük bir düşüş yaşamış ve en çok etkilenen endüstrilerden biri olmuştu. Ancak geçen yıl tamamen toparlanarak savaş öncesi seviyelerin de üzerine çıktı ve %48'lik bir artış kaydetti.