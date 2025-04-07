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Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları 14 Nisan'da Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin kreş başvuruları 14 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek. Başvurular internet üzerinden yapılabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 15:21, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 15:24
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Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları 14 Nisan'da Başlıyor

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları 14 Nisan'da başlıyor. Gündüz bakımevlerine, 14 Nisan'dan itibaren https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres adresi üzerinden 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Çağdaş, modern ve düşük ücret hizmetiyle ebeveynlerin en çok tercih ettiği Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları 14 Nisan'da başlıyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurular, 11 Mayıs'a kadar sürecek. Ön kayıtlar alındıktan sonra yapılacak değerlendirmelerde kesin kayıt hakkı kazanacaklar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapılacak çocuklar için 2022 -2021 - 2020 yılı doğumlu olması şartı aranıyor.

Kontenjan Fazlası Başvuru Sonuçları Noter Kurası İle Belirlenecek

Yerel yönetim düzeyinde kapsamlı gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesi'nin kreşlerine, https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres üzerinden başvuru yapılabilecek. Tercih yapılacak kreşe 14 Nisan'da başlayacak ön kayıt başvuruları, 11 Mayıs'ta sona erecek. Kontenjanı bulunan ve başvuru sayısına ulaşan kreşler dışında kontenjan fazlası kreşler için kayıtlar 22 Mayıs 2025 tarihinde noter kurası ile belirlenecek.Noter çekilişi sonuçları 25 Mayıs 2025'te Çankaya Belediyesi internet sayfası üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kayıt tarihini kaçıranların yerine yedeklerden kayıt alınacak. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 8 Eylül 2025, devam eden ve üst yaş grupları ise 15 Eylül 2025 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacaklar.

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