Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi
23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.
Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 15:29, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 15:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonları sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.
İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.
Dilekçede tutukluluğa ilişkin ''Soruşturma, baştan sona hukuken yasak usullerle yürütüldü'' ifadeleri kullanıldı.
Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk' soruşturması üzerinden tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.