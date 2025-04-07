Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonları sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

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