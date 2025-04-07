Etimesgut Belediyesi Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil
Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Etimesgut Belediyesi Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Etimesgut Belediyesi, LGS ve üniversite hazırlık kursları için başvuruları açtı. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan belediye, öğrencilere çeşitli destekler sunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 14:50, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 15:43
Yazdır
Etimesgut Belediyesi Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Etimesgut Belediyesi, gençlere verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Etimesgut Belediyesi Etimgem Kurs Merkezi, 8. sınıf LGS kursu ve 12. sınıf üniversite hazırlık kurslarına ön başvuruların başladığını duyurdu. İkametgahı Etimesgut ilçesi sınırlarında olan öğrencilerin sınav süreçlerine daha iyi hazırlanmaları ve başarılı olmaları adına sunulacak bu eğitim programları, ders anlatımları, deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle desteklenecek. Eğitimde tasarrufa gitmeyen ve fırsat eşitliğine önem veren Etimesgut Belediyesi, akademik başarılarını artırmak isteyen öğrencilere yönelik bu desteğini deneyimli öğretmen kadrosu ile sunmayı hedefliyor.

Etimgem Kurslarında Sunulan İmkanlar

  • Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında kapsamlı dersler
  • Aylık ve haftalık düzenli ölçme değerlendirme sınavları ile öğrencilerin gelişim takibi
  • PDR Hizmeti ile hem eğitim sürecinde hem de tercih dönemlerinde profesyonel yönlendirme ve rehberlik hizmeti

'Öğrencilerimizin Her Zaman Yanında Olacağız'

Her fırsatta eğitimin ne kadar önemli olduğunu dile getiren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu,"Etimesgut Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için YKS hazırlık ve 12. sınıf Üniversite hazırlık kursu sunuyoruz. Donanımlı eğitmenler eşliğinde, servislerinden yemeklerine kadar her bir detayı düşünerek yola çıktık. Kurs merkezlerimize gelirken yol masraflarını nasıl karşılasam, öğle yemeğinde ne yesem gibi kaygılara kapılmadan sadece derslerine ve girecekleri sınava odaklansınlar diye evlatlarımız için her bir detayı düşündük. Seçim döneminde gençlerimize lise ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde yanlarında olacağımızı ve eğitimleri söz konusu olduğunda elimden ne geliyorsa yapacağımı söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana eğitim söz konusu olduğunda tasarruf var diyerek asla geri adım atmadık, aksine ne gerekiyorsa sonuna dek yaptık! Yapmaya da devam edeceğiz!

'Tüm öğrencilerimiz hayallerine kavuşsun diye çalışıyoruz'

Yıl boyunca öğrencilerimize ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmetimizi sürdürdük. Profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sunarak uzmanlardan destek aldık. Tüm öğrencilerimiz hayallerine kavuşsun diye onları birkaç adım ileri taşıdık! Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamasında gençlerimizin yanında yer alacağız. Gençlerimizin hak ettiği eğitimi alması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvuru Bilgileri

8. Sınıf LGS ve 12. sınıf Üniversiteye Hazırlık Kursları ön başvuruları ETİMGEM Merkez binasına şahsen yapılacak olup, son başvuru tarihi 16 Mayıs 2025'te sona erecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber