Ankara'da Metro Projelerinde İlerleme: Yeni Hatlar Yolda

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı'nın ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, "Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mıza hayırlı olsun" diyerek, şu bilgileri paylaştı: "Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz."

Ulaşım Projelerindeki Gelişmeler

M2 Koru - Yaşamkent - Bağlıca uzatma hattı (9,36 km),

M4 Şehitler - Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı.

M5 Kızılay - Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı, son onay aşamasında.

Metro Borcu ve Ödemeler

Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir.