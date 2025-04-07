Özgür Demirtaş'ın ekonomi yorumu kopya çıktı, sildi

Sosyal medya üzerinden ekonomiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez yaptığı bir paylaşım nedeniyle tartışmaların odağı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik vergi tarifesi kararının ardından Çin ekonomisi hakkında bir analiz paylaşan Demirtaş'ın bu değerlendirmeyi kopyaladığı ortaya çıktı.

Demirtaş, Analizi Kopyalayıp Kendi Yorumu Gibi Paylaştı

Demirtaş'ın Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın, iki gün önce yabancı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından İngilizce olarak yayınlanan bir analizden birebir çevrilerek alındığı belirlendi. Paylaşım, birçok kullanıcı tarafından dikkatle incelendi ve orijinal kaynak kısa sürede bulundu.

Özgür Demirtaş Paylaşımını Sessizce Sildi

Analizin çalıntı olduğunun anlaşılmasının ardından, Özgür Demirtaş söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı. Ancak, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durum, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.

Sosyal Medyada Tepki Büyüyor

Özellikle akademik çevrelerden ve sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler, "bilgiye atıf" ve "içerik etiği" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, kamuya açık platformlarda yapılan paylaşımlarda kaynak belirtmenin önemine dikkat çekti.