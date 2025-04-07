29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin davada 1 tahliye

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 5 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de geldiği duruşmaya bazı müştekiler ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Dava kapsamında, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya gönderildi.

4 kişilik bilirkişi heyetinin yazdığı 53 sayfalık raporda, Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05 Nisan 2024 tarihli yazısına yer verildi. Yazıda, yangın çıkan işletmenin bulunduğu yapıda, onaylı projeye göre bir değişiklik olmadığı, binanın taşıyıcı sisteminin projesindeki gibi olduğunun belirtildiği aktarılan raporda, olay yerinde yapılan incelemede ise projede acil çıkış merdiveni olan bölümün ve bölümlerin kapatıldığı kaydedildi.

Raporda, olayın yaşandığı mekanın İstanbul'un genelindeki diğer emsal kulüplere göre daha geniş metrekare alanına sahip olduğu belirtilerek, zeminde, duvarda, tavanlarda kullanılan izolasyon ve ses yalıtım sistemlerinin kaynak yaparken kıvılcımların yangına dönüşmesiyle zehirli duman saldıkları, işçi ve çalışanların bu zehirli gazı soluyarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- Yangın öncesi tadilat için herhangi bir izin ve belge alınmadığı

Mekana Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2006 tarihinde "Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporu"na istinaden rapor verildiği aktarılan raporda, ancak daha sonra bu iş yeri için itfaiye yangın raporu alınmadan çalışma ve açma ruhsatı verildiği, iş yerinde bir denetim ve kontrol yapılmadığı aktarıldı.

Bilirkişi raporunda, 11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesinin 500 metrekarelik alan için İş Yeri Açma ve Çalışına Ruhsatına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili ruhsatı verdiği, yangın öncesi yapılan tadilat için herhangi bir izin ve belge alınmadığı anlatıldı.

Vatandaş A.Y'nin, Beşiktaş Belediyesine talepte bulunulmasına rağmen işlem yapılmaması sebebiyle 30 Ekim 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğüne dilekçe verdiği belirtilen raporda, dilekçede binanın yangın çıkışının kapatıldığı kaydedildi.

Raporda, İBB'nin bu dilekçeye istinaden konuyu Beşiktaş Belediyesine ilettiği ve evrakları talep ettiği, 10 Aralık 2012'de tekrar dilekçe gönderilmesi üzerine de İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının konuyu yine Beşiktaş Belediyesine iletip son durumu sorduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, 11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesinin "içkili lokanta" olarak 500 metrekare büyüklüğündeki iş yerine ruhsat verdiği anlatılarak, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğinin 8'inci maddesine yer verildi.

- Yönetmeliğe göre itfaiye raporu yeniden istenip ruhsat yenilenmeliydi

İş yerinin ruhsatı yenilenirken faaliyet konusunun değiştirildiği vurgulanan raporda, ilgili yönetmeliğe göre, mezkur iş yerine ait evrakların (itfaiye raporu) yeniden istenip ruhsatın yenilenmesi gerektiği kaydedildi.

Ancak belediyenin bunu istemediği, vatandaşın "yangın çıkışının kapatıldığı" yönündeki şikayetinin de dikkate alınmadığı vurgulanan raporda, iş yerindeki yangın olayı sonrası işletmede bulunanların çıkamadığına vurgu yapıldı.

Raporda, iş yeri çalışma ruhsatları başlığı altında sunulan ruhsatlardan, 5 Mayıs 2007 tarihli İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı hariç, devir yoluyla verilenler de dahil olmak üzere yangına karşı önlem için alınması gereken itfaiye raporunun alınmamasında ihmal ve eksiklik gösteren, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ilgili raporu almadan iş yeri açma ruhsatına onay veren tüm yetkili kamu görevlilerinin asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

Önceki tarihlerde verilen, 21 Ocak 2010 ve 22 Ağustos 2011 tarihli İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına onay ve imza veren tüm yetkili kamu görevlilerinin ise tali kusurlu olduğu raporda kaydedildi.

Raporda, 7 Ocak 2011 tarihli itfaiye demetim raporu açısından itfaiye, belediye yetkilileri ve diğer idari yöneticilerin tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sorumlu müdür yönünden kusur değerlendirmesinde ise şirketin ticari sicil kayıtlarında, bir sorumlu müdür sıfatı verilip temsil yetkisi bulunulmasıyla ilgili bilgi olmadığından sanıklardan İsmet Şen'in kusur ve sorumluluk durumunun tespit edilemediği aktarıldı.

- İşletme yetkilileri teknik olarak kusurlu ve sorumlu

Raporda, yangının çıkışına neden olan işin kontrolü, sevk ve idaresinin işletmenin yetkililerinin bilgisinde olduğu, yangının söndürülememesi ve sistemlerin çalışmaması, acil çıkışların kapatılması konularının da işletmenin sorumluluğunda olduğu belirtilerek, meydana gelen hasar ve dosya konusu olaydan, işletme yetkililerinin "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve ilgili mevzuattaki işletme işveren yükümlülüklerini yerine getirmediği, teknik olarak kusurlu ve sorumlu oldukları kaydedildi.

İş yerinde kaynak işini yapan firma yetkilileri ve iş güvenliği uzmanının da asli kusurlu olduğu anlatılan raporda, olay yerinde kaynak işi dışında iş yapan diğer firma yetkililerin ise tali kusurlu olduğu aktarıldı.

Raporda, 14 Kasım 2018 ve 11 Ağustos 2020 yıllarında iş yeri açma ve çalışma ruhsatında onay ve imzası bulunan, memurlar Lalehan Taşdelen, Feridun Tayfun Erelmas, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, dönemin belediye başkan vekili Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz asli kusurlu bulundu.

Raporda, 21 Ocak 2010 ve 22 Ağustos 2011 tarihlerinde alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatında onay ve imzası bulunan Uğur Türkyılmaz, dönemin Beşiktaş belediye başkan yardımcısı ve belediye başkan vekili Ahmet Mithat Şeker, Ruhsat şefi Nilüfer Oğuz'un ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, İtfaiye Müdürlüğü ve çalışanlar tarafından 7 Ocak 2011'de düzenlenen itfaiye denetim raporunda, yangın yönetmeliğine göre yapılması talep edilen ilgili denetimin yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik gerekli özen ile hassasiyetin gösterilmediği, bunda ihmali bulunan, konuyu takip edip ilgili denetimler yapılmış şekilde sonuçlandırmayan, bu itibarla sorumluluklarını ve ilgili kamu görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin de tali kusurlu bulunduğu aktarıldı.

İş yeri sahipleri Şahzade Şekergümüş, Mehmet Menduh Ceylan, Fatma Dörtgül ve iş güvenliği uzmanı Kadircan Gülhan'ın bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunduğu aktarıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmet Şen'in tahliyesine karar verdi.

Tarafların bilirkişi raporuna yönelik savunmalarını hazırlaması için iki hafta süre veren mahkeme yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.