Kanser Tedavisinde Psikososyal Destek Talebi Artıyor

Kanserle Dans ve Değer Temelli Sağlık Dernekleri, Ulusal Kanser Haftası kapsamında Paydaş Buluşması düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'nin en güncel çalışmalarından biri olan Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırma sonuçları, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı, Türk Tıbbi Onkoloji Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci ve Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan konuşmacı olarak katıldı.

Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırma Sonuçları

Türkiye'nin güncel ve geniş kapsamlı çalışmalarından biri olan Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırma sonuçları dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Kanser hastalığında yeni ve güncel tedaviler, ilaca erişim, sağlık hizmetleri, psikoloji ve beslenme desteğinin sorgulandığı anket çalışmasında, kanser hasta ve yakınlarının en çok psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu belirlendi.Ankete katılan, kanser hasta ve yakınları yüzde 70 oranında tedavi sürecinde sorun yaşadığını ifade ederken, psikososyal destek ihtiyacı ve uzman destek eksikliği en yüksek beklenti olarak ortaya çıktı. 2022 yılında yapılan ankette katılımcıların yüzde 89,23'ü ücretsiz grup terapisi veya bireysel psikososyal destek almak isterken, 2025 yılında bu oranın yüzde 91,81'e yükseldiği görüldü.

Katılımcıların Diyetisyen Desteği Talebi

Ankete katılan hasta ve yakınlarının bir diğer talebi ise diyetisyenden ücretsiz beslenme desteği oldu. Katılımcıların yüzde 92,03'ü diyetisyen desteği istedi.Anket çalışmasında Türkiye'deki kanser hastalarının ilaca erişim konusunda büyük oranda sorun yaşamadıkları görülürken; ilacın sigorta tarafından karşılanmaması, eczanelerde ilacın bulunmaması, katkı payının yüksek olması gibi sorunlarla da karşılaştıkları görüldü.

Alternatif Tedavi Yöntemleri ve KETEM

Katılımcıların modern tıp yöntemleri dışında ek olarak alternatif tedavi yöntemlerini de merak ettikleri belirlenirken, dünyadaki yeni tedaviler hakkında da bilgi sahibi olmak istedikleri ortaya çıktı.Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer sonuç ise Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'yle (KETEM) ilgili oldu. Katılımcıların büyük çoğunluğunun KETEM'lerden haber olduğu ancak yararlanma konusunda hizmet almadığı belirlendi.

Prof. Dr. Özsarı'nın Açıklamaları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı araştırmanın kanser hasta ve yakınlarının beklentilerine ışık tuttuğunu belirtti. Özsarı araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından birinin araştırmaya katılan hasta/hasta yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları problemlerle ilgili olduğunu dile getirdi.Prof. Dr. Özsarı: "Hasta ve yakınlarının psikolojik destek ihtiyacı giderek artıyor"Araştırmada hasta ve yakınlarının tedavi sürecinde ilaca erişimde yaşadığı zorluklar da ele alındı. Prof. Dr. Haluk Özsarı katılımcıların yüzde 66,93'ünün ilaca erişimde sorun yaşamadığını belirtirken, yüzde 13,97'sinin ilacın sigorta tarafından karşılanmaması konusunda zorluk yaşadığını, yüzde 11,74'ünün ise eczanelerde ilacın yaygın olmamasından yakındığını dile getirdi.

KETEM'lerden Yeterince Faydalanılmıyor

Araştırma, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) yapılan ücretsiz kanser taramaları hakkında toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu da ortaya çıkardı. Genel olarak KETEM'deki ücretsiz hizmetlerden yüzde 76,97'si haberdar olduğunu belirtirken, hasta ve hasta yakınlarının yüzde 74,9'unun ise KETEM'lerden yararlanmadığını ortaya çıkardı.

Prof. Dr. Demirci: "Hastalar Yeni Tedavi Yöntemlerini Öğrenmek İstiyor"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci ise konuşmasında araştırmaya katılan hasta/hasta yakınlarının tanısı koyulmuş kanser türü dağılımlarına bakıldığında yaklaşık yarısının yüzde 48,98'inin (505 kişi) meme kanseri olduğunu belirtti. Ayrıca meme + jinekolojik kanser beraber ele alındığında oranın yüzde 58 olarak belirlendiğini ifade etti.Prof. Dr. Demirci ayrıca araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının modern tıp yöntemleri dışında ek olarak herhangi bir tamamlayıcı-alternatif tedavi yönteminin (meditasyon, nefes terapisi, yoga, bitkisel destek vs.) yararlı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 71,65'inin alternatif tedaviyi merak ettiklerini ifade etti.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Gürkan'dan Önemli Çağrı

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan ise, kanser hastaları ve yakınlarının hasta dernekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, "Bu araştırma, kanser hastaları ve yakınlarına gönülden destek veren, onlara psikolojik destek konusunda büyük rolü olan hasta derneklerinin önemini gösteriyor."Pandemi ve Depremde Sağlık Hizmetleri AksamadıAraştırma, COVID-19 Pandemi sürecinde hastaların tedavide sorun yaşamadığını da ortaya çıkardı. Ancak yüzde 11,48'i sorun yaşadığını belirterek, psikososyal destek alamadığından yakındı. 6 Şubat depremlerinde de hasta ve yakınlarının yüzde 77,87'si sorun yaşamadığını ifade ederken yüzde 6,94'ü ise psikososyal yönden destek alamadığını belirtti.