Düğün dönüşü yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde F.G., idaresindeki 21 ABB 381 plakalı araç, düğün dönüşü ilçe girişinde önüne çıkan domuza çarpınca, karşı şeride geçip S.Y. idaresindeki 34 CDE 683 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, düğünden dönen akrabalar sürücü F.G., B.A., S.A., M.A, Yusuf Gözen ile diğer aracın sürücüsü S.Y. ve R.Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. yaralılardan Yusuf Gözen hayatını kaybederken, B.A'nın ise durumu ağır olduğu öğrenildi. Gözen, otopsi işlemlerinin ardında Lice ilçesinde defnedildi.