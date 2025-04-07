Aksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü

Sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilal S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, Çulfa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu İsmail Özbek (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

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