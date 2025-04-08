İş makinesinden Kızılırmak'a düşen genç ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığından su altı arama ekipleri sevk edildi.

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