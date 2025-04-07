Yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı

Yenimahalle'de bir anaokulunun önüne gelen alkollü şahıs, bir öğrencinin yeğeni olduğunu söyleyerek, yeğenini okuldan almak istedi. Bunun üzerine okul yönetimi çocuğun ailesini aradı. Çocuğun ailesi çocuğun verilmemesini söylerken, bu duruma sinirlenen alkollü dayı okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı. Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine okula gelen polis ekipleri, alkollü şahsı gözaltına aldı.