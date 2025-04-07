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TMO: Halka Arz İddialarına İtibar Etmeyin

TMO, dijital medya kanallarında yayılan 'halka arz' ve 'devlet güvenceli yatırım' iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Vatandaşlardan bu tür içeriklere itibar etmemeleri istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 20:00, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 20:02
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TMO: Halka Arz İddialarına İtibar Etmeyin

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşlardan, kuruma ilişkin halka arz ve devlet güvenceli yatırım gibi dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

TMO'dan yapılan açıklamada, bazı dijital medya kanalları üzerinden kuruma ilişkin yapılan asılsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek, TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor ve 87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Kurumla ilgili resmi açıklamaların yalnızca TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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