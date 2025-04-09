AB ülkeleri ABD'nin tarifelerine karşı ilk misillemeyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerine AB'den misilleme geldi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, ABD'nin uyguladığı vergileri haksız ve zararlı olarak değerlendirmekte, bu durumun ekonomik açıdan her iki tarafa da zarar verdiğini ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. AB, ABD ile dengeli ve karşılıklı fayda sağlayacak müzakere edilmiş çözümler bulmayı açıkça tercih ettiğini belirtmiştir" denildi.

Açıklamada, "Onay oyu, misilleme tedbirlerinin Avrupa Komisyonu'nun iç prosedürlerinin tamamlanması ve uygulama kararının yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği anlamına geliyor. Gümrük vergileri, 15 Nisan itibarıyla tahsil edilmeye başlanacak" denildi.

Açıklamada ayrıca misilleme tedbirlerinin ABD ile müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde her an askıya alınabileceği ifade edildi.

Sadece Macaristan karşı çıktı

AB basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ABD'ye yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin pakete 26 ülke destek verirken, sadece Macaristan karşı çıktı. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjrto, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Verilecek cevap, gerilimi tırmandırmak değildir. Bu türden önlemler, Avrupa ekonomisine ve yükselen fiyatlar yoluyla vatandaşlara daha fazla zarar verecektir. İleriye giden tek yol, misilleme değil müzakerelerdir" dedi.

Misillemelerin üç aşamada uygulanacak

Avrupa Komisyonu, misilleme teklifini ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma tarife uygulama kararının ardından gündeme getirmiş ve ABD'nin adımlarına karşılık olarak çeşitli ürünlere yüzde 25'e kadar oranda tarife uygulanmasını teklif etmişti. Komisyon tarafından belirlenen ve tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar uzanan vergi listesinde ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyumun yanı sıra soya fasulyesi, kümes hayvanları, tütün, demir ve motosiklet gibi bir dizi ürüne yer verildi. Brüksel'in Washington'a karşı misilleme tedbirlerinin üç aşamada uygulanması planlanıyor. Bazı gıda ürünlerini de kapsayan ilk aşama 15 Nisan'da yürürlüğe girerken, çelik, et ve polietilen gibi ürünlerin yer aldığı ikinci aşama 16 Mayıs'ta başlayacak. Son aşama ise 1 Aralık tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere uygulama kararı aldığı yüzde 10'luk temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından bugün de ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı tarifeler uygulanmaya konmuştu. Avrupa Birliği'ne getirilen yüzde 20 oranındaki karşılıklı tarifeler bugün Türkiye saati ile 07.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Avrupa Komisyonu'nun ABD tarafından otomobillere getirilen yüzde 25'lik tarifeye de misilleme yapması bekleniyor.