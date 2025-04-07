Genç imam, feci kazada hayatını kaybetti

Sungurlu ilçesindeki Dörtyol Camii imam hatip vekili olduğu öğrenilen Hamit Penbe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Penbe'nin cenazesi, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Hamit Penbe (23) idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki 06 DZU 306 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan Penbe, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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