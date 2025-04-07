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Genç imam, feci kazada hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki imam toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 21:45, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 22:06
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Genç imam, feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Hamit Penbe (23) idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki 06 DZU 306 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan Penbe, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sungurlu ilçesindeki Dörtyol Camii imam hatip vekili olduğu öğrenilen Hamit Penbe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Penbe'nin cenazesi, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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