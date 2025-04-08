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LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

LPG grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:07
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LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol, küresel piyasalara biraz daha sakin bir ton geri dönerken üç günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent, bir önceki seansta dört yıllık düşük seviyeye ulaştıktan sonra varil başına 65 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 62 dolara yakın işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

LPG (Otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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