'Sahte içki' soruşturmasında 'olası kastla adam öldürme'den tutuklama

Otogaza 82 kuruş indirim geldi
Otogaza 82 kuruş indirim geldi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil
Bakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sahte içki' soruşturmasında 'olası kastla adam öldürme'den tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte içki dağıtımıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.A.G. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 22:06, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 22:40
Yazdır
'Sahte içki' soruşturmasında 'olası kastla adam öldürme'den tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte içkiden ölümlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A.G., olası kastla adam öldürme ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık suçlarından tutuklandı.

Son günlerde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ile ilgili Başsavcılıkça yürütülen, sahte içki dağıtımı yaparak ölüme sebebiyet verdiği değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesinde tespit edilen M.A.G'nin evinde yapılan aramada 20 litre etil alkol, 18 alkol kiti, 545 gram plastik kap içerisinde anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.G, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Şüpheli M.A.G, soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince olası kastla adam öldürme ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık suçlarından tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber