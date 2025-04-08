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Silah kaçakçılığı operasyonu: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 100 ruhsatsız tabanca ve 970 silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 08:35
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Silah kaçakçılığı operasyonu: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adreste yapılan aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ile 970 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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