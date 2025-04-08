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229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı

Ekipler, Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılara karşı operasyon düzenledi. Yedek parça için ücreti peşin alan ve ürünleri teslim etmeyen örgüt üyeleri 229 milyon lira haksız kazanç elde etti. Ekiplerce gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 07:58, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 08:36
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229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ücretini peşin aldıkları ürünleri teslim etmeyen suç örgütü üyelerinin MASAK verilerine göre 229 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin, hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerde cep telefonlarından "Karekod" okutarak çektikleri, topladıkları parayı örgüt elebaşına götürdükleri belirlendi.

Elebaşı 413 suçtan aranıyordu

Suç örgütü elebaşının 413 suçtan 5 yıldır aranan H.A. olduğu belirlendi. Diyarbakır'dan İstanbul'a görevlendirilen özel ekip tarafından bir hafta süren çalışma sonucu H.A. yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde "Karekod" adı ile gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

H.A. ile 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hesaplarına el konulan zanlılar, cezaevine gönderildi.

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