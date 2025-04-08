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Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 08:10, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 08:37
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Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21. Olağanüstü Kurultay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Türkiye'yi seçimden, rakibinden ve milletten korkan bir cunta yönetmektedir" sözleri tepki çekmişti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Özel'in sözleri üzerine suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gündüz'ün avukatının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem basına yönelik açıklamasında hem de 6 Nisan'daki olağanüstü kurultaydaki konuşmasında cumhurbaşkanına yönelik 'Cunta başkanına dönüşmüştür, cuntacı başkan' şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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