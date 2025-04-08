Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Gündüz'ün avukatının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem basına yönelik açıklamasında hem de 6 Nisan'daki olağanüstü kurultaydaki konuşmasında cumhurbaşkanına yönelik 'Cunta başkanına dönüşmüştür, cuntacı başkan' şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21. Olağanüstü Kurultay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Türkiye'yi seçimden, rakibinden ve milletten korkan bir cunta yönetmektedir" sözleri tepki çekmişti.

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