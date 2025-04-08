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Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:19, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:37
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Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji'nin 8 Nisan hava durumu raporuna göre sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre 8 ilde Gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Genel Durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar: Genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • EDİRNE -4°C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL 4°C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ -4°C, 8°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • KOCAELİ 6°C, 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR 6°C, 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DENİZLİ 11°C, 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • İZMİR 8°C, 18°C - Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • MUĞLA 9°C, 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

  • ADANA 11°C, 21°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
  • ANTALYA 15°C, 20°C - Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • HATAY 11°C, 24°C - Yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
  • ISPARTA 9°C, 14°C - Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • ANKARA 5°C, 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR 3°C, 7°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
  • KONYA 8°C, 16°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR 8°C, 17°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • BOLU 2°C, 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • KARABÜK 4°C, 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • SİNOP 7°C, 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 5°C, 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • AMASYA 7°C, 12°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • RİZE 11°C, 12°C - Yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • SAMSUN 7°C, 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
  • TRABZON 11°C, 12°C - Yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

  • ERZURUM 1°C, 13°C - Yağmur ve sağanak yağışlı
  • KARS 1°C, 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • MALATYA 8°C, 21°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
  • VAN 3°C, 11°C - Yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

  • ADIYAMAN 13°C, 20°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 11°C, 25°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP 9°C, 20°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN 17°C, 23°C - Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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