Siyaset nedeniyle yumruklu kavgaya tutuşan pilotlar işten çıkarıldı

Şirketten yapılan açıklamada, "talihsiz olay"ın 19 Aralık 2024'te Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir otelde yaşandığı belirtildi. Olay, Incheon-Brisbane uçuşunun ardından pilot ve yardımcı pilotun konakladığı otelde meydana geldi.

Sözlü tartışma yumruklaşmaya dönüştü

Kaptan Pilot A ve Yardımcı Pilot B olarak tanımlanan iki mürettebat arasında, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim kararına dair çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Kavga üzerine olay yerine Avustralya polisi çağrıldı.

Her iki pilot da çeşitli yerlerinden yaralanırken, kaptan hastaneye kaldırıldı, yardımcı pilotun ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Havayolu: operasyonlar etkilenmedi

Şirket, olayın uçuş sırasında değil, dinlenme süresinde yaşandığını ve operasyonların etkilenmediğini vurguladı. Korean Air açıklamasında, "Konakladıkları otelde istenmeyen bir olay yaşandı ancak bu durum uçuşları etkilemedi. Benzer olayların yaşanmaması için iç eğitim ve kurallar yeniden gözden geçirilmiştir" denildi.

Olay sonrası şirketin disiplin kurulu, güvenlik ve profesyonellik ilkeleri gerekçesiyle her iki pilotu da görevden aldı. O esnada görevde olan üçüncü bir kaptana ise üç ay süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Şikayetlerini bölge iş komisyonuna taşıdılar

Kore basınında yer alan haberlere göre, görevden alınan iki pilot yaşananlara ilişkin itirazlarını bölgesel iş komisyonuna taşıdı.

Öte yandan, Güney Kore Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz cuma günü aldığı kararla Yoon Suk Yeol'ün görevden alınmasını onayladı. Mahkeme, aralık ayında ilan edilen sıkıyönetim kararının gerekçesiz olduğunu ve ülkede ulusal bir acil durum bulunmadığını ifade etti.

Kararın ardından Güney Kore'de 60 gün içerisinde erken seçim yapılacak.