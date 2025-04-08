Çatalca'da müftülüğün bulunduğu sokağa Volkan Konak'ın adı verildi

İstanbul'un Çatalca ilçesi Nar Sokak'ın ismi değişecek, sokak artık ilçe belediye meclisinin oy birliğiyle verdiği kararla Volkan Konak'ın adıyla anılacak.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından müftünün yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

Sonrasında ise, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Teklif CHP'den 16, AK Parti'den 8, MHP'den 1 oyla kabul edildi. Nar Sokak'ın isminin Volkan Konak Sokağı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunulacak. Meclis onayının ardından tabela değişikliği yapılacak.

Bir sokağa değil, kalbimize yazdık. Volkan Konak Sokağı ilçemize hayırlı olsun.



İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak'ın ismi artık Volkan Konak Sokağı.



"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak; Atatürk, Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı, Karadeniz'in yetiştirdiği büyük. pic.twitter.com/P8nBTSMMsX