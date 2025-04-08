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Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 766 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 765 bin 999,5 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 16:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:54
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Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 766 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 750 bin lira, en yüksek 3 milyon 780 bin 756 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 765 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 784 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 656 milyon 103 bin 363,65 lira, işlem miktarı ise 1.785,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 773 milyon 539 bin 711,52 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.784.000,003.050,00
En Düşük3.750.000,003.006,00
En Yüksek3.780.756,003.076,40
Kapanış3.765.999,503.011,55
Ağırlıklı Ortalama3.758.499,833.043,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.656.103.363,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.785,61
Toplam İşlem Adedi115

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