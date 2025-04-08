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Bahçeli 68 Gün Sonra Bugün Meclis'te Konuşacak Mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 28'inci yıl dönümünde mezarı başında andı. 66 gün sonra ilk kez orada görüntü veren Bahçeli'nin mesaisine başladığı duyuruldu. MHP'nin her salı günü yaptığı ancak Bahçeli'nin tedavisi nedeniyle yapılamayan grup toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 10:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 10:11
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Bahçeli 68 Gün Sonra Bugün Meclis'te Konuşacak Mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Nisan Pazar günü Alparslan Türkeş'in kabrine yaptığı ziyaretin ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü vermişti. Bahçeli'nin mesaisine başladığı kaydedildi.

MHP Grup Toplantısı yapmayacak

Gözler Bahçeli'nin yapacağı ilk konuşmaya çevrilmişken, Anadolu Ajansı'nın gündem özetinde bu hafta da MHP'nin grup toplantısına yer vermediği görüldü.

MHP lideri Bahçeli'nin bugün herhangi bir konuşma yapması beklenmiyor.

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