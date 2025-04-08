62 yıl hapis cezası vardı! 85 suç kaydı olan kadın yakalandı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K.'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

85 SUÇ KAYDI VAR

Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emine Dilek K.'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.